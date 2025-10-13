TP-Link протестувала перший прототип Wi-Fi 8

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

TP-Link оголосила про успішне тестування першого прототипу обладнання Wi-Fi 8, зробивши крок до нового покоління бездротових технологій, хоча Wi-Fi 7 лише починає поширюватися на ринку.

Компанія перевірила працездатність маячка стандарту 802.11bn та передачу даних, підтвердивши його придатність для подальших споживчих продуктів. Прототип створено в межах партнерства з іншими гравцями галузі. Очікується, що перші пристрої з підтримкою Wi-Fi 8 з’являться ще до офіційного затвердження стандарту, яке IEEE прогнозує на 2028 рік.

За даними Qualcomm, новий стандарт не орієнтується на рекордну швидкість, а прагне забезпечити стабільність і надійність з’єднання. Подібно до Wi-Fi 7, він працюватиме в діапазонах 2,4, 5 і 6 ГГц, матиме ширину каналу до 320 МГц і теоретичну швидкість передачі до 23 Гбіт/с. Водночас ключовий акцент робиться не на цифрах, а на реальній продуктивності мережі.

"Wi-Fi 8 — це фундаментальний поворот: ми виходимо за межі пікових швидкостей і робимо ставку на стабільність роботи в складних реальних умовах", — заявила Qualcomm.

Wi-Fi 8 має покращити якість зв’язку у складних умовах — при слабкому сигналі чи великій кількості одночасних підключень. Завдяки цьому він зможе краще обслуговувати численні пристрої, знижувати затримки навіть на відстані від маршрутизатора чи під час руху. Це особливо важливо для відеоконференцій, онлайн-ігор і потокового відео, де перебої й зависання критично впливають на досвід користувача.