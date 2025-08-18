Whispers Among the Poppies – намальована від руки українська гра про дитину та війну

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

Цього року Ukrainian Games Festival 2025 дійсно багатий на анонси. Ще одна гра, що була представлена протягом фестивалю – безмовна пригода Whispers Among the Poppies від автора Shapik: The Moon Quest та Shapik: The Quest Павла Подберезка зі студії Rapid Snail.

Whispers Among the Poppies – це намальована від руки наративна подорож очима дитини, яка переживає війну й має дар спілкуватися зі світом духів.

"Під час повномасштабного вторгнення маленький хлопчик тікає від руйнування, блукаючи знайомими, але знищеними містами, спустошеними, мовчазними, наповненими тінями. Сам, але не зовсім сам. Обдарований здатністю чути голоси тих, хто вже не з нами, він намагається зрозуміти, що сталося, дослухаючись до мовчазних думок, що залишилися у повітрі." – йдеться в описі гри.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У грі, яка почалась як проєкт для Ukrainian Narrative Game Jam, немає жодного слова і голосів. Лише кроки, думки у бульбашках без тексту, й тиша, крізь яку іноді прориваються шепоти пам'яті. Візуальна частина Whispers Among the Poppies – це стилізована під емоційний та наївний дитячий малюнок. Автор гри сам переселенець з Запорізької області, тож розуміє про що розповідає.

Whispers Among the Poppies вже має демоверсію у Steam, тож ви можете спробувати гру самостійно. Ну і, звісно ж, додати її до Списку бажаного, якщо сподобається. А ще краще – порадьте цю гру своїм західним друзям, які не розуміють, що відбуваються в Україні.