WhatsApp запускає переклад повідомлень на iOS та Android

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

WhatsApp почала розгортати функцію перекладу повідомлень у застосунку для iOS та Android.

На Android підтримується шість мов — англійська, іспанська, хінді, португальська, російська та арабська. Користувачі iPhone отримали значно ширший список — понад 19 мов, серед яких українська, французька, німецька, японська, корейська, китайська, турецька та інші.

Щоб перекласти повідомлення, достатньо затиснути його, обрати "Перекласти" та вказати потрібну мову. На Android доступна додаткова можливість — автоматичний переклад усієї розмови, коли всі нові повідомлення в чаті одразу відображатимуться у вибраній мові.

Переклади виконуються безпосередньо на пристрої, що гарантує збереження приватності. WhatsApp не має доступу до вмісту зашифрованих чатів. Для роботи потрібно завантажити мовні пакети, які зберігатимуться локально. Функція працює в особистих чатах, групах і навіть у каналах.

Поки що невідомо, коли переклад з’явиться у вебверсії та застосунку для Windows. WhatsApp зазначає, що функція розгортається поступово, тому радить оновлювати застосунок, щоб отримати її якомога швидше.