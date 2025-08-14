WhatsApp відреагував на блокування голосових дзвінків у росії

Компанія WhatsApp заявила, що росія намагається обмежити роботу месенджера через відмову надавати доступ до зашифрованих повідомлень. У WhatsApp наголошують, що сервіс із наскрізним шифруванням захищає право користувачів на приватне спілкування, і саме це викликає спротив з боку російської влади.
Нагадаємо, що в росії почали обмежувати дзвінки у Telegram та WhatsApp, звинувативши платформи у відмові співпрацювати з правоохоронцями у справах, пов’язаних із шахрайством та тероризмом.
У WhatsApp зазначили, що продовжать роботу над збереженням доступу до зашифрованого спілкування для користувачів у всьому світі, включно з росією. Як пише Reuters, Telegram у відповідь повідомив, що його модератори за допомогою ШІ щодня видаляють мільйони шкідливих повідомлень та активно борються з шахрайством і закликами до насильства.
Конфлікти між росією та іноземними технологічними компаніями тривають уже кілька років, а після вторгнення в Україну у 2022-му влада країни посилила контроль над інтернет-простором.