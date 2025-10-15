Waymo готує запуск свого сервісу роботаксі на глобальному ринку

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Waymo, дочірня компанія Alphabet, оголосила про плани розгорнути власний сервіс безпілотних таксі за межами США. Компанія почне свою глобальну експансію з Великої Британії, пише The Verge.

У найближчі тижні на лондонських вулицях почнуть курсувати тестові авто з водіями-інструкторами, які збиратимуть дані для налаштування системи під місцеві умови. Комерційний запуск сервісу запланований на весну 2026 року — після офіційного дозволу уряду Великої Британії на роботу пілотних сервісів таксі без водіїв. А повне розгортання очікується у 2027-му, коли набуде чинності закон Automated Vehicles Act 2024.

Флот Waymo в Лондоні обслуговуватиме компанія Moove, яка вже працює з сервісом у Фініксі та Остіні, а невдовзі розпочне і в Маямі. Замовити автомобілі можна буде через додаток Waymo.

Зацікавленість Waymo британським ринком не випадкова. Ще у 2019 році компанія придбала стартап Latent Logic, що вийшов з Оксфордського університету й займався симуляціями для автономного транспорту. Нині Waymo має інженерні центри у Лондоні та Оксфорді, які працюють над системами моделювання для вдосконалення технологій самокерованого водіння.

Лондон стане першою європейською столицею, де Waymo запустить комерційний сервіс, хоча раніше компанія вже проводила невеликий тест у Токіо. Водночас конкуренція буде серйозною: Uber співпрацює з британським стартапом Wayve, який наступного року теж планує випробування безпілотних авто у місті.

Waymo підкреслює, що її стратегія полягає у розробці технології, яка після десятків мільйонів миль у ключових містах США — Сан-Франциско, Фініксі та Лос-Анджелесі — зможе швидко адаптуватися до нових ринків. Лондон стане ключовим випробуванням цієї амбіції та важливим кроком у глобальній експансії компанії.