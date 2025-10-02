Universal і Warner готують перші угоди з ШІ-компаніями на використання музики для навчання моделей

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Universal Music Group та Warner Music перебувають на фінальній стадії переговорів із технологічними компаніями щодо ліцензійних угод у сфері штучного інтелекту. За даними Financial Times, домовленості можуть бути укладені вже найближчими тижнями й стануть першими масштабними контрактами, що визначать правила використання музики в епоху генеративного ШІ.

Перемовини ведуться з Google, Spotify та низкою ШІ-стартапів, серед яких Klay Vision, ElevenLabs і Stability AI. Водночас кілька музичних генераторів, включно із Suno та Udio, залишаються у судових спорах з лейблами через порушення авторських прав.

Основне питання перемовин — модель компенсації. Лейбли наполягають на механізмі, подібному до стримінгових сервісів: кожне використання ліцензованої музики чи її фрагментів для навчання моделей або генерації нових треків має приносити мікроплатіж. Для цього ШІ-компанії повинні впровадити спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить відстежувати, які саме композиції та як часто використовуються.

Угоди можуть охопити каталоги з музикою світових зірок, зокрема Тейлор Свіфт, Аріани Ґранде та Charli XCX, і стати основою для нової бізнес-моделі всієї індустрії. Водночас вони можуть знизити правову невизначеність, яка останні місяці супроводжує розвиток музичного ШІ.