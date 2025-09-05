Українська правда
Warner Bros. Discovery подала до суду на Midjourney через копії своїх персонажів

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 вересня, 13:30
0

Warner Bros. Discovery подала позов проти Midjourney, звинувативши компанію у масовому порушенні авторських прав. За даними The Hollywood Reporter, у скарзі йдеться, що сервіс ШІ генерує "безліч несанкціонованих копій" героїв, зокрема Супермена, Бетмена, Багза Банні та Скубі-Ду.

У позові зазначається, що Midjourney створює, відображає та поширює похідні роботи без дозволу правовласника. Як приклади Warner Bros. Discovery наводить згенеровані зображення Диво-жінки, Твіті, Power Puff Girls, а також Ріка й Морті.

Компанія навіть заявляє, що ШІ може створювати таких персонажів навіть без прямої згадки у запиті: зокрема, після фрази "класична битва супергероїв" Midjourney згенерував зображення Супермена, Бетмена та Флеша.

Warner Bros. Discovery наголошує, що Midjourney знає про масштаби порушень, але не впроваджує механізмів захисту авторських прав. Компанія вимагає компенсації збитків та заборони на подальше копіювання й розповсюдження її інтелектуальної власності, а також зупинки роботи інструментів ШІ без належних обмежень.

Це не перший подібний випадок: раніше Midjourney зіткнувся з позовами від Disney та Universal, які також звинуватили компанію у створенні "нескінченних копій" їхніх робіт.

