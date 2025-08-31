Прем’єра фільму "Mortal Kombat 2" перенесена на травень 2026 року

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Кінокомпанія Warner Bros. оголосила про перенесення дати виходу фільму "Mortal Kombat 2" з жовтня 2025 року на 15 травня 2026 року. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному акаунті стрічки в соцмережі X, де зазначено, що "турнір потребує нового часу і місця, гідного його видовищності".

Рішення стало несподіванкою для шанувальників, які активно висловлюють невдоволення під дописом про перенесення прем'єри.

Warner Bros. офіційно презентувала перший повноцінний трейлер фільму "Mortal Kombat 2" 17 липня цього року. Загалом трейлер був сприйнятий глядачами досить позитивно. Тільки на офіційному Youtube-каналі кінокомпанії він набрав понад 11 млн переглядів.

Видання Deadline припускає, що перенесення пов’язане з бажанням студії скористатися весняним сезоном, який традиційно є більш прибутковим для фільмів із яскравими візуальними ефектами. Також не виключено, що Warner Bros. планує доопрацювати окремі елементи стрічки після попередніх переглядів або завершити роботу над візуальними ефектами, які відіграють ключову роль у фільмі.

Компанія наразі не надала офіційних коментарів щодо причин зміни дати релізу.