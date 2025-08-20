Deep Silver анонсувала Warhammer 40K: Dawn of War 4

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

На Gamescom Opening Night Live представили Warhammer 40K: Dawn of War IV. Гра вийде у 2026 році на ПК. Розробником виступає німецька студія King Art Games, відома за Iron Harvest, а видавцем буде Deep Silver. Це перша частина Dawn of War, яку не створює Relic Entertainment — автори оригінальної трилогії, що виходила з 2004 року.

Dawn of War IV позиціонують як повернення до витоків жанру з акцентом на класичну стратегію в реальному часі. У грі буде чотири ігрові фракції, серед яких дебютує Adeptus Mechanicus. Для кожної фракції передбачена власна сюжетна кампанія з CGI-заставками та повністю анімованими катсценами. Загалом кампанія налічуватиме понад 70 місій, доступних для проходження соло або в кооперативі. Сценарій написав Джон Френч — автор офіційних романів у всесвіті Warhammer 40K.

Крім сюжетного режиму, гра отримає Last Stand, Skirmish та мультиплеєрні бої з форматами 1v1, 2v2 та 3v3. Передбачена також можливість грати проти ШІ.

Гру вже можна додати до списку бажаного в Steam. Анонс відбувся після виходу ремастеру першої Dawn of War, який з’явився раніше цього року.