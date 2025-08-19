Warfactory – українська гра про автоматизацію з елементами RTS та 4Х-стратегії

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

З нагоди Ukrainian Games Festival 2025 розпочався ігровий тест української стратегії про автоматизацію на планетарному рівні Warfactory від Almost Games та Terricon Games. Цікаво, що видавцем гри виступає Palaye, тобто організатори конкурсів Indie Cup та власне Ukrainian Games Festival. Схоже PR-агенція розширює сферу діяльності й на видавництво.

Warfactory – це мікс гри з автоматизації виробництва, стратегічних битв у реальному часі та 4X-стратегії, у якій ви поступово розширюєте власні володіння.

Ви граєте за стародавній Штучний Розум, створений, щоб зберегти цивілізацію. Та людства вже давно немає, залишився лише останній наказ: встановити порядок у галактиці, що захлинається у хаосі.

Гравцям треба буде розгортати конвеєрні мережі розміром з цілу планету і деталь за деталлю збирати бойові машини. Бо логістика – це артерії, а виробництво – це пульс війни. Зупиниться постачання, зламається і фронт.

Сюжетна кампанія охоплює декілька планет, крім того, є тут roguelike режим. За візуальною складовою Warfactory – це low-poly з японською стилістикою та роботами-самураями.

Долучитися до ігрового тесту Warfactory можна на сторінці гри у Steam. Автори планують випустити гру до кінця 2025 року. Українська мова у наявності, тож можна сміливо додавати до Списку бажаного.