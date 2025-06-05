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Volvo представила новий розумний пасок безпеки

Volvo представила новий розумний пасок безпеки
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
5 червня, 14:25
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Volvo, яка першою у 1959 році представила триточковий пасок безпеки, тепер хоче зробити водіння ще безпечнішим. Компанія працює над розумним паском, який підлаштовуватиметься під водія і використовуватиме сучасні датчики авто для кращого захисту.

Новий пасок безпеки дебютує у майбутньому повністю електричному Volvo EX60, що вийде у 2026 році. Його мета — краще захищати людей, підлаштовуючись до змін на дорозі та особливостей водія чи пасажира, використовуючи дані з датчиків авто в режимі реального часу.

Мультиадаптивний пасок може використовувати дані від внутрішніх та зовнішніх датчиків для індивідуального захисту. Він адаптуватиме налаштування залежно від ситуації та профілю людини, як-от її зріст, вага, форма тіла та положення сидіння.

"Наприклад, у разі серйозної аварії для більшого пасажира буде встановлено більше навантаження на пасок безпеки, щоб зменшити ризик травмування голови. У той час як менший за розміром пасажир у легкій аварії отримає нижчий пасок безпеки, щоб зменшити ризик переломів ребер", – пояснює компанія.

Нова система за допомогою внутрішніх, зовнішніх і ударних датчиків миттєво аналізуватиме особливості зіткнення — напрямок, швидкість, положення пасажира. Після цього вона передаватиме ці дані паску, щоб той автоматично підлаштувався для максимального захисту.

Volvo також відзначає, що новий пасок отримуватиме бездротові оновлення програмного забезпечення у міру того, як компанія збиратиме більше даних та аналітики.

Технології Авто Volvo
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