Volkswagen вводить підписку на додаткові кінські сили для електромобілів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Volkswagen у Великій Британії запровадив платну підписку для власників електромобілів ID.3, яка дозволяє розблокувати повну потужність. Базові моделі Pro та Pro S стандартно видають 201 к.с., але за £16,50 на місяць або £165 на рік власники можуть підвищити її до 228 к.с., збільшивши крутний момент з 265 Н·м до 310 Н·м. Про це повідомляє Auto Express.

Підписка не впливає на запас ходу автомобіля та не вимагає внесення змін у страхування, оскільки заводська реєстрація вже враховує максимальну потужність. Крім місячної підписки, Volkswagen пропонує довічну опцію за £649, яка прив’язана до автомобіля і залишається активною навіть при його продажу новому власнику.

Підписка дозволяє власникам заощадити на одноразовому оновленні або обрати гнучкий формат із місячними платежами, але компанія застерігає, що спроби обійти систему можуть призвести до втрати гарантії або юридичних наслідків. Volkswagen не є єдиним виробником, що використовує такий підхід: BMW пропонувала підписку для активації функцій комфорту, як-от підігрів сидінь, а Hyundai продає власникам своїх автомобілів оновлення, які закривають вразливості у безпеці.

Ця практика викликала дискусії серед автовласників, які відзначають, що базова купівля авто не дає повної функціональності автомобіля без додаткових витрат, і ставить питання про майбутнє підписок для автомобільних функцій у галузі електромобілів.