Samsung розпочала внутрішнє тестування One UI 8 на десятках пристроях Galaxy

Компанія Samsung наразі проводить активну розробку нового інтерфейсу One UI 8 на основі Android 16. Відкрите бета-тестування системи почалося в кінці травня на флагманах Galaxy S25, а вже в липні вийшли перші пристрої зі стабільною версією One UI 8 – складані смартфони Fold 7, Flip 7 та Flip 7 FE.

У серпні Samsung повідомила, що розширяє бета-програму на інші моделі. Зокрема на флагмани серії Galaxy S24, Flip 6 і Fold 6 вже вийшла бета-прошивка One UI 8, тоді як на смартфони лінійки Galaxy S23, а також на моделі Fold5, Flip5, A36, A55, A35 та A54 бета-оновлення вийде у вересні. Планшети серії Tab S10 отримають бету також у вересні.

Окрім офіційної інформації стало відомо, що Samsung розширила внутрішнє тестування прошивки One UI 8 на базі Android 16 для ще ширшого спектра пристроїв Galaxy. Як передає SammyFans, внутрішні тестові збірки вже доступні для багатьох смартфонів та планшетів, включаючи ті, що не беруть участі в офіційній бета-програмі.

Серед флагманських смартфонів S-серії One UI 8 зараз тестується на лінійках Galaxy S23 (включно з S23 FE), Galaxy S22 та моделі Galaxy S21 FE. У складаній лінійці внутрішні бета-збірки виявлено на Galaxy Fold 5, Flip 5, Z Fold 4 і Z Flip 4.

Серед пристроїв середнього сегмента оновлення проходить тестування на Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A26, A73, A33 та Galaxy M34.

У сегменті планшетів One UI 8 тестується на серії Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S9 та моделі Galaxy Tab Active 5 Pro.

Внутрішнє тестування дозволить компанії пришвидшити розгортання стабільної версії One UI 8 після завершення бета-програми. Наразі поки невідомо, чи запустить пізніше Samsung бета-тестування нової прошивки для всіх вищезгаданих моделей.

Очікується, що повний офіційний список пристроїв Galaxy, які отримають стабільну версію One UI 8, буде ширшим.