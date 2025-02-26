В Україні офіційно визнали військово-технологічний спорт

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Відповідно до наказу №1105, Міністерство молоді та спорту України офіційно визнає військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Його включать до Реєстру визнаних видів спорту.

Військово-технологічний спорт поєднує змагання у чотирьох напрямках – повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасникам належить змагатися у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у перегонах, перехопленні, розвідці, дистанційному ураженні та у комбінованих місіях.

За розвиток відповідатиме Федерація військово-технологічного спорту України. Офіційний статус сприятиме організації змагань на всіх рівнях, включно з міжнародними. Разом з тим цей вид спорту планують інтегрувати у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.

Крім можливості для молодих інженерів, програмістів, операторів дронів та аналітиків розвивати свої навички, військово-технологічний спорт також відкриє можливості для ветеранів, які зможуть використати свої навички у новій формі, зокрема навчаючи молодь.

Як йдеться на сайті Міністерства молоді та спорту України, далі у планах створення професійних ліг, проведення міжнародних турнірів та залучення партнерів для розвитку нового виду спорту.