Prime Video показав трейлер другого сезону серіалу "Fallout" та розкрив дату прем’єри

Компанія Prime Video представила перший тизер-трейлер другого сезону постапокаліптичного серіалу "Fallout", заснованого на однойменній відеогрі. Нові епізоди стартують 17 грудня 2025 року.

Сюжет продовжить події фіналу першого сезону. Глядачі побачать подорож головних героїв через пустку Мохаве до міста Нью-Вегас, яке є знаковим місцем у франшизі. У трейлері показано флешбеки, що розкривають початок ядерної війни, а також представлено нового персонажа Роберта Хауса. Окрім цього у трейлері вперше показано одного з найнебезпечніших мутантів всесвіту Fallout — Кігтя Смерті.

Серед акторського складу залишаються Елла Пернелл (Люсі), Волтон Гоггінс (Гуль), Аарон Моутен (Максимус) та Кайл МакЛоклен (Хенк Маклейн).

Прем’єра першого сезону "Fallout" відбулася 10 квітня 2024 року і він одразу потрапив до трійки найпопулярніших оригінальних проєктів сервісу, зібравши понад 100 мільйонів переглядів. Серіал отримав номінації на "Еммі" за найкращу драму, чоловічу роль і сценарій. Вже відомо, що проєкт продовжено на третій сезон.