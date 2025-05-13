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Власники iPhone почали отримувати пʼяте велике оновлення iOS 18

Власники iPhone почали отримувати пʼяте велике оновлення iOS 18
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
13 травня, 09:00
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Компанія Apple випустила оновлення iOS 18.5 — п’ята за рахунком версія мобільної операційної системи, що вперше з’явилися у вересні минулого року. Апдейти став доступними трохи більше ніж через місяць після виходу iOS 18.4.

Оновлення можна завантажити по повітрю на сумісні iPhone через Налаштування > Загальні > Оновлення ПЗ. Збірка iOS 18.5 має номер 22F76.

Серед головних нововведень — нові шпалери Pride Harmony, сповіщення для батьків, якщо код "Екранного часу" вводиться на дитячому пристрої, а також підтримка супутникових функцій від мобільних операторів для всіх моделей iPhone 13.

Також реалізовано можливість використовувати функцію Buy with iPhone при купівлі контенту в додатку Apple TV на сторонніх пристроях. Виправлено проблему, яка спричиняла появу чорного екрана в додатку Apple Vision Pro.

Нагадаємо, наразі Apple готується до презентації iOS 19 та інших операційних систем на конференції WWDC 2025 у червні, однак перед цим компанія планує випустити iOS 18.6 із підтримкою Apple Intelligence для користувачів у Китаї.

Софт Apple iPhone iOS 18.5
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