Власники iPhone почали отримувати пʼяте велике оновлення iOS 18

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Компанія Apple випустила оновлення iOS 18.5 — п’ята за рахунком версія мобільної операційної системи, що вперше з’явилися у вересні минулого року. Апдейти став доступними трохи більше ніж через місяць після виходу iOS 18.4.

Оновлення можна завантажити по повітрю на сумісні iPhone через Налаштування > Загальні > Оновлення ПЗ. Збірка iOS 18.5 має номер 22F76.

Серед головних нововведень — нові шпалери Pride Harmony, сповіщення для батьків, якщо код "Екранного часу" вводиться на дитячому пристрої, а також підтримка супутникових функцій від мобільних операторів для всіх моделей iPhone 13.

Також реалізовано можливість використовувати функцію Buy with iPhone при купівлі контенту в додатку Apple TV на сторонніх пристроях. Виправлено проблему, яка спричиняла появу чорного екрана в додатку Apple Vision Pro.

Нагадаємо, наразі Apple готується до презентації iOS 19 та інших операційних систем на конференції WWDC 2025 у червні, однак перед цим компанія планує випустити iOS 18.6 із підтримкою Apple Intelligence для користувачів у Китаї.