vivo випустила X300 та X300 Pro з камерами рівня Ultra та підтримкою змінного телеоб’єктива

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія vivo представила флагманські смартфони X300 і X300 Pro, які наблизилися до лінійки Ultra за характеристиками камер. Обидві моделі підтримують той самий змінний телеоб’єктив, який уперше з’явився у X200 Ultra.

Основний акцент зроблено на зйомці. Смартфони оснащено новим 200-мегапіксельним сенсором HPB, створеним спільно з Samsung. У X300 Pro він використовується для 85-мм телеоб’єктива, тоді як основна камера отримала сенсор Sony LYT-828 із покращеною світлосилою. Усі три камери підтримують запис 4K-відео зі швидкістю 120 кадрів за секунду та 10-бітним Log-форматом.

Базовий X300 також має 200 МП основну камеру Samsung, 50 МП телеоб’єктив і 50 МП ультраширокий модуль. Обидві моделі сумісні з 2,35× телеоб’єктивом, який кріпиться до корпусу за допомогою спеціального чохла та продається окремо.

Смартфони побудовані на чипі MediaTek Dimensity 9500 — конкуренті Snapdragon 8 Elite Gen 5 — і підтримують швидке заряджання 90 Вт, бездротове 40 Вт, мають захист IP68/69 і ультразвукові сканери відбитків.

X300 Pro отримав 6,78-дюймовий дисплей і батарею на 6510 мА·год, тоді як X300 має 6,31-дюймовий екран і акумулятор на 6040 мА·год. Виробник стверджує, що завдяки новій кремній-вуглецевій технології їхня автономність відповідає акумуляторам на 7500 і 7000 мА·год.

Продажі смартфонів вже стартували в Китаї: vivo X300 коштує від $620, а X300 Pro — від $745. Телеоб’єктив продається окремо за $180 або разом з аксесуарами в наборі Photography Kit за $210. Глобальний реліз пристроїв очікується пізніше з новою системою OriginOS 6, яка замінить Funtouch OS.