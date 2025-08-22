vivo випустила клон Apple Vision Pro

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Китайська компанія vivo випустила свою першу гарнітуру змішаної реальності Vision, яка вже доступна для тестування в магазинах бренду у Китаї. Пристрій зовні дуже схожий на Apple Vision Pro, але буде коштувати набагато дешевше.

Гарнітура отримала вигнуте скляне покриття, камери, спрямовані вниз, змінні світлоблоки, вісім варіантів м’яких накладок, трикотажний ремінець і зовнішній алюмінієвий акумулятор. Новинка підтримує відстеження руху очей із точністю 1,5° і навігацію за допомогою жестів.

За технічними характеристиками vivo Vision навіть перевершує Vision Pro. Вона оснащена двома 8K micro-LED дисплеями з роздільною здатністю 3840×3552 пікселів на око — більше, ніж в Apple. Кут огляду становить 180°, а вага — лише 398 грамів проти 650 у конкурента.

Працює пристрій на новій системі OriginOS Vision з мінімальною затримкою у 13 мс. Користувачі можуть записувати 3D-відео, просторові фото й аудіо, а також переглядати контент на віртуальному екрані до 120 дюймів. В основі гарнітури лежить процесор Qualcomm — Snapdragon XR2+ Gen 2.

Ціна новинки складе близько $1400, тоді як Apple Vision Pro стартує від $3499. Передзамовлення вже доступні, але vivo поки не повідомила, коли саме гарнітура надійде у продаж.