Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

vivo випустила клон Apple Vision Pro

vivo випустила клон Apple Vision Pro
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
22 серпня, 17:10
0

Китайська компанія vivo випустила свою першу гарнітуру змішаної реальності Vision, яка вже доступна для тестування в магазинах бренду у Китаї. Пристрій зовні дуже схожий на Apple Vision Pro, але буде коштувати набагато дешевше.

Гарнітура отримала вигнуте скляне покриття, камери, спрямовані вниз, змінні світлоблоки, вісім варіантів м’яких накладок, трикотажний ремінець і зовнішній алюмінієвий акумулятор. Новинка підтримує відстеження руху очей із точністю 1,5° і навігацію за допомогою жестів.

За технічними характеристиками vivo Vision навіть перевершує Vision Pro. Вона оснащена двома 8K micro-LED дисплеями з роздільною здатністю 3840×3552 пікселів на око — більше, ніж в Apple. Кут огляду становить 180°, а вага — лише 398 грамів проти 650 у конкурента.

Працює пристрій на новій системі OriginOS Vision з мінімальною затримкою у 13 мс. Користувачі можуть записувати 3D-відео, просторові фото й аудіо, а також переглядати контент на віртуальному екрані до 120 дюймів. В основі гарнітури лежить процесор Qualcomm — Snapdragon XR2+ Gen 2.

Ціна новинки складе близько $1400, тоді як Apple Vision Pro стартує від $3499. Передзамовлення вже доступні, але vivo поки не повідомила, коли саме гарнітура надійде у продаж.

Технології vivo
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні