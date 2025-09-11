Microsoft запускає Visual Studio 2026 Insiders із вбудованим ШІ, новим дизайном та підвищеною швидкодією

Microsoft оголосила про вихід превʼю Visual Studio 2026 Insiders, назвавши програму найбільш амбітним розвитком своєї флагманської IDE (Integrated Development Environment, інтегроване середовище розробки). Це найбільше оновлення Visual Studio з 2021 року і воно додає штучний інтелект безпосередньо у щоденну роботу розробників. Microsoft обіцяє суттєве підвищення продуктивності великих проєктів та пропонує оновлений інтерфейс програми.
Разом із релізом компанія представила Insiders Channel, що замінює попередній Preview Channel і дозволяє розробникам отримувати ранній доступ до нових функцій та щомісячних оновлень. Visual Studio 2026 можна встановлювати паралельно з попередніми версіями. Користувачі Visual Studio 2022 також можуть імпортувати свої налаштування й одразу почати роботу.
За словами Microsoft, Visual Studio 2026 штучний інтелект "вплетений" у ритм кодування. IDE допомагає орієнтуватися у нових репозиторіях, пропонує типові тести, синхронізує документацію з кодом і адаптує вставлені фрагменти до стилю проєкту. Крім того, перевірка коду починається з вбудованих підказок щодо коректності, продуктивності та безпеки до відкриття pull request.
Окрім цього, суттєво прискорено відкриття рішень, навігацію кодом, перемикання між гілками, компіляцію та запуск (F5). Поліпшення помітні навіть у великих кодових базах і працюють як на x64, так і на Arm64.
Visual Studio 2026 також отримала чистішу візуальну мову, оновлену іконографію, чіткіші відступи та нові теми оформлення. Керування розширеннями стало простішим, а персоналізація середовища — швидшою й доступнішою.
Microsoft обіцяє щомісячні оновлення Insiders із новими можливостями ШІ, покращенням продуктивності та дизайну. У комплекті з релізом йде Copilot Free, що дозволяє використовувати весь потенціал ШІ у Visual Studio 2026.