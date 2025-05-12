Більше ніж половина українців ніколи не користувалася штучним інтелектом — опитування КМІС

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування, до якого додав запитання щодо використання штучного інтелекту. Загалом було опитано 1029 респондентів віком від 18 років, з яких 64% ніколи не використовували штучний інтелект.

9% пробували використовувати штучний інтелект, але не знайшли йому застосування у повсякденному житі. Лише 26% опитуваних мають практичний досвід застосування, з яких 9% використовують його кілька разів на місяць або рідше, 12% використовують щодня або майже щодня, і 5% – кілька разів на місяць.

Найрегулярніше штучний інтелект використовують особи віком від 18 до 29 років, таких 54%. Лише 4% опитуваних віком від 60 років використовують ШІ.

Мешканці міст активніше використовують ШІ, ніж мешканці сіл. Серед загалом міського населення рівень регулярного використання становить 21%, тоді як серед сільського населення – лише 9%.

Є й велика різниця між рівнем добробуту людей, які використовують штучний інтелект. Чим краще фінансове становище в опитуваних, тим більше вони використовують нові технології.

Щодо впливу штучного інтелекту на світ та людей, майже половина опитуваних вважає, що технології містять багато ризиків та скорше наближають до значних проблем. 39% вважає, що ШІ сприяє прогресу та наближає людство до кращого майбутнього. 16% не змогли визначитися з відповіддю.