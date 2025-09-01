Apple починає продавати відновлений Pencil Pro майже за ціною нового

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Вперше зі запуску у травні 2024 році в офіційному магазині відновлених продуктів Apple з'явився стилус Pencil Pro. На британському сайті компанії новий стилус коштує £129, у той час, як відновлений — £109.00. Про це повідомляє MacRumors.

У США відновлений Pencil Pro ймовірно коштуватиме $109 проти $129 за новий. Водночас на сторонніх магазинах на кшталт Amazon цілком новий стилус можна знайти вже за $99.

Загалом відновлені продукти Apple славляться своєю високою якістю та нижчою ціною завдяки постійним знижкам. Заразом компанія стверджує, що кожен відновлений продукт проходить "повне функціональне тестування" й будь-які дефектні запчастини заміняють.

Що ж до Apple Pencil Pro, то він пропонує кілька цікавих функцій. Стилус можна стискати, щоб відкрити набір інструментів, який включає гіроскоп для обертання, різноманітні пензлі та тактильний зворотний зв’язок. Крім того, пристрій підтримує функцію Find My.