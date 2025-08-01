Від Tesla вимагають $345 млн через смертельну аварію з автопілотом

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Tesla опинилася в центрі федерального судового процесу у Флориді через смертельну аварію, пов’язану з роботою автопілота. Це перший випадок, коли компанія Ілона Маска відповідає перед присяжними у подібній справі. Позивачі вимагають близько $345 млн, із яких $109 млн — компенсаційні збитки, а $236 млн — штрафні, пише CNBC.

Інцидент стався у 2019 році в Кі-Ларго. Власник Model S Джордж Макґі їхав з увімкненим Enhanced Autopilot, впустив телефон і нахилився, щоб його підняти. Він розраховував, що система загальмує у разі небезпеки. Проте автомобіль проїхав перехрестя на швидкості понад 100 км/год, врізався в припарковану порожню машину та збив її власників. 22‑річна Найбель Бенавідес загинула на місці, її тіло відкинуло на 23 метри. Її хлопець Діллон Ангуло вижив, але отримав численні переломи, черепно‑мозкову травму та психологічні наслідки.

Позивачами стали родина Бенавідес і Ангуло. Вони звинувачують Tesla у небезпечних дефектах автопілота, який, на їхню думку, мав обмежуватися дорогами, де здатен працювати безпечно. Адвокати наголошують, що Маск та компанія перебільшували безпечність і можливості системи, заохочуючи водіїв покладатися на неї надмірно.

Адвокати Tesla відповідають, що компанія чітко інформувала власників про правила користування автопілотом, а винен у трагедії саме водій. Вони підкреслили, що технології Tesla покликані рятувати життя, і рішення проти компанії подасть хибний сигнал.

Суддя Бет Блум дозволила справі дійти до присяжних, зазначивши, що "журі може визнати дії Tesla безрозсудним нехтуванням людським життям заради прибутку". Раніше сім’я Бенавідес врегулювала окремий позов із Макґі, якого звинуватили у необережному водінні.