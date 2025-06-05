Viber вдвічі зменшив кількість шахрайства та спаму з 2023 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У 2023 році у Viber з'явилася функція ідентифікації абонентів, яка маркує дзвінки з невідомих номерів як потенційно безпечні чи небезпечні через спам або шахрайство, а у 2024-му доповнила її можливістю дізнатися, кому саме належить невідомий номер. З того часу кількість подібних дзвінків зменшилась майже вдвічі.

Кількість користувачів Viber, що отримали спам дзвінки, скоротилася зі 155 тисяч у період з травня 2023 року по квітень 2024-го, до 81 тисяч за аналогічний період у 2024-2025 роках. Кількість користувачів, що повідомляли про спам чи шахрайство, склала 3,5 тисячі за останній рік, на 44% менше ніж у попередній період.

Viber також заблокував 2,2 тисячі спамерів та шахраїв у 2024-2025 роках, що вдвічі менші ніж у 2023-2024. Загалом функцію ідентифікації абонентів станом на 2025 рік використовує понад 3,3 мільйона людей, а особливий приріст був за останній рік – 139%.

Viber відзначає, що перелік потенційно небезпечних номерів формується на основі скарг від користувачів, а також завдяки роботі внутрішньої системи моніторингу шахрайств і спаму. Щоб увімкнути функцію "Ідентифікація абонентів" необхідно перейти до меню "Параметри", обрати "Виклики й повідомлення", та функцію "Ідентифікація абонентів" (тільки для користувачів Android).

Нагадаємо, нещодавно у Viber зʼявився чат-бот Microsoft Copilot. Користувачі можуть звертатися до нього напряму, щоб отримувати швидкі відповіді, створювати зображення або перекладати текст.