Велика Британія закупить для України новозеландські дрони SYOS Aerospace на $40 млн

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Велика Британія придбає для України безпілотники новозеландської компанії SYOS Aerospace. Сума контракту становить 30 млн фунтів стерлінгів (близько $40 млн). Про це пише Army Recognition.

Новозеландський виробник пропонує низку автономних безпілотних систем, серед яких повітряні, надводні та наземні платформи.

Один із дронів – SA5 UAS – вертикального злету та посадки, він працює на бензиновому двигуні. Дрон забезпечує тривалість польоту від 8 до 10 годин, підтримує рої (swarm operations) за допомогою системи AAIMS та навігацію без GNSS – MuV-NaP.

SA5 UAS SYOS Aerospace

SA5 може функціонувати без попередньо завантажених карт, визначаючи своє місцерозташування, зокрема і вночі. Дрон призначений для розвідки на суші та в морі, має можливість сідати на рухомі судна.

Інша модель – SA200 UAS – це безпілотний гелікоптер із вантажопідйомністю 200 кг і базовою дальністю 230 км. Із додатковим паливним баком вона зростає майже до 1000 км, а час роботи перевищує 8 годин. Апарат призначений для розвідки, радіоелектронної боротьби та логістичного постачання.

SA200 UAS SYOS Aerospace

Наземна платформа SG400 UGV – це безпілотник 6×6 з опціональною гусеничною конфігурацією, який може перевозити до 500 кг вантажу та має запас ходу до 230 км. Вона підтримує автономну навігацію та ройову координацію, використовує комп’ютерний зір, а зв’язок забезпечується за допомогою RF, LTE або супутникових каналів із шифруванням.

SG400 UGV SYOS Aerospace

Морська платформа SM300 USV має вантажопідйомність до 300 кг і дальність до 650 морських миль. Вона призначена для розвідки, радіоелектронної боротьби, ретрансляції сигналу та доставки вантажів. Серед функцій – автоматичне планування місії на базі ШІ, виявлення цілей і навігація на основі візуального позиціонування.