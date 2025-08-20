Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 отримала нову дату виходу

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Paradox Interactive та White Wolf оголосили нову дату релізу Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Гра вийде 21 жовтня на ПК та консолях. Анонс відбувся на Gamescom Opening Night Live, де також показали новий трейлер.

Головний герой Phyre ділитиме свідомість із детективом Фабієном із клану Malkavian, який допоможе розслідувати вбивство у Сіетлі та розкрити змову вампірського суспільства. Частину історії гравці проходитимуть від його імені, занурюючись у сюжетні лінії у стилі неонуару.

Окрім стандартного видання, гра також матиме Deluxe Edition та Premium Edition. Deluxe міститиме DLC Santa Monica Memories з декоративними предметами для квартири Phyre, а Premium додасть DLC Shadows & Silk. Воно відкриє доступ до кланів Lasombra та Toreador з унікальними здібностями та стилем гри. Обидва DLC можна буде придбати окремо.

Ті, хто оформить попереднє замовлення, отримають Bloodlines Nostalgia Jukebox — предмет для житла персонажа з музикою композитора першої гри Ріка Шаффера. Bloodlines 2 виходить у жовтні разом з іншими великими релізами, серед яких Ghost of Yotei, Battlefield 6 та The Outer Worlds 2.

Проєкт мав тривалу та складну історію розробки. Гру анонсували ще у 2019 році, але через численні затримки вихід переносили кілька разів. У 2021 році Paradox Interactive передала розробку від Hardsuit Labs студії The Chinese Room. На певному етапі навіть існувала загроза скасування гри, але згодом розробники продовжили роботу та регулярно інформували фанатів про прогрес.