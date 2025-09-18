У базовій версії Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 будуть доступні всі шість кланів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Видавець Paradox Interactive оголосив, що клани Ласомбра та Тореадор будуть доступні у базовій версії Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Це зробить всі шість кланів доступними усім гравцям одразу.

Виконавчий віцепрезидент White Wolf Марко Берманн пояснює, що розробники вирішили включити обидва клани у базову гру через відгуки гравців.

На додачу до цього було представлено два сюжетні доповнення — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Loose Cannon та The Flower & the Flame. Вони дозволять гравцям досліджувати Сіетл очима шерифа Камарили Бенні Малдуна та примогена Ізабелли Мур. Обидва доповнення будуть включені до Expansion Pass преміумвидання та вийдуть у 2026 році.

У Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 гравці проведуть дев'ять ночей у Сіетлі у ролі Старійшини вампіра Файра, пробираючись крізь підступну політику Двору Камарильї та повертаючи собі повну вампірську силу. По дорозі Файра переслідує та веде голос Фаб'єна, детектива Малкавіана, чиє роздроблене сприйняття реальності пропонує як проникливість, так і тривогу.

Гравці можуть обрати один із шести кланів, кожен з яких має свої власні стилі гри, костюми та Дисципліни: бунтівних Бруха, майстрів чаклунства крові Тремер, борців за справедливість Бану Хакім, переконливих Вентру, чарівних Тореадор та майстерів тіней Ласомбра.

Нагадаємо, що Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вийде 21 жовтня 2025 року після багаторічних проблем із розробкою та зміни студії у 2023 році. Гра є продовженням Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2004 року, над якою працювали ще з 2015-го, а офіційно анонсували у 2019 році.