Valve розпочала масове виробництво нової VR-гарнітури, реліз очікується до кінця 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нова гарнітура віртуальної реальності від Valve з кодовою назвою Deckard перейшла у стадію масового виробництва. Про це сповіщає UploadVR з посиланням на китайську аналітичну компанію XR Research Institute.

Згідно з повідомленнями, Valve хоче виробляти 400-600 тисяч гарнітур на рік. Вихід нового пристрою планується до кінця 2025 року, що збігається з попередніми чутками.

Показник у 400–600 тисяч відповідає обсягам виробництва Apple Vision Pro, але суттєво відстає від гарнітур Meta. Наприклад, Quest 2, випущена ще у 2020 році, вже продалася накладом понад 20 мільйонів одиниць.

Окрім повідомлень китайської компанії, минулого місяця Valve також подала заявку на реєстрацію торгівельної марки Steam Frame — ймовірної назви майбутньої гарнітури. Це стало відомо завдяки датамайнерам, які виявили згадку про Frame у коді SteamVR.

Нагадаємо, що за чутками нова VR-гарнітура Valve коштуватиме $1200 та матиме спеціальну версію SteamOS зі Steam Deck, адаптовану для віртуальної реальності. Заразом повідомлялося, що компанія готує кілька ігор до релізу пристрою.