Steam припинить підтримку Windows 32-bit наприкінці 2025 року

Компанія Valve оголосила, що сервіс цифрової дистрибуції ігор Steam з 1 січня 2026 року більше не підтримуватиме 32-бітні версії операційної системи Windows. Наразі єдиною такою версією, сумісною зі Steam, є Windows 10 32-bit.

За даними опитування Steam Hardware Survey, лише 0,01% користувачів використовують цю версію ОС. Як пише Engadget, при середньому показнику понад 36 мільйонів активних користувачів на день, зміни торкнуться лише кількох тисяч гравців.

Після завершення підтримки клієнт Steam на Windows 10 32-bit продовжить працювати, однак оновлення та технічна допомога більше не надаватимуться. Це рішення збігається з планами Microsoft, яка 14 жовтня 2025 року припинить підтримку Windows 10, включно з випуском оновлень безпеки.

Valve продовжить підтримувати Steam на Windows 10 64-bit. Windows 11, яка вийшла без 32-бітної версії, стала першою ОС Microsoft без такої опції з часу появи підтримки 32-бітної архітектури у Windows NT у 1993 році.

У компанії пояснили, що ключові функції Steam залежать від системних драйверів та бібліотек, які більше не підтримуються у 32-бітних версіях Windows. Це стало однією з причин відмови від подальшої сумісності з ними.