В Україні з'явиться полігон для розмінування за допомогою ШІ

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В Україні почалося створення випробувального полігону для використання штучного інтелекту та інших новітніх технологій у сфері протимінної діяльності.

Як йдеться у повідомленні Міноборони України, відомство з партнерами визначило місце, де буде створено полігон для тестування новітніх технологій розмінування.

Представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Програми розвитку ООН, Мінекономіки та Національної асоціації оборонної промисловості здійснили виїзд на локацію майбутнього полігону та обговорили перспективи його використання для тестування передових технологій.

"Це перший крок у межах ініціативи зі створення інноваційного випробувального полігону. З партнерами ми визначили ключові напрямки подальшої роботи та ухвалили рішення щодо створення навчально-випробувального комплексу з розвитку технологій у сфері протимінної діяльності, де не лише проводитиметься модернізація технологій, а й формуватиметься банк інноваційних рішень", — розповіла представниця Головного управління протимінної діяльності Ольга Дробот.

У Міноборони відмітили, що представники Програми розвитку ООН і Мінекономіки висловили зацікавленість у розвитку цього проєкту як базового для формування платформи з інновацій у гуманітарному розмінуванні. Попереду — створення дорожньої карти, формування робочої групи та підготовка до перших тестувань.

За словами Ольга Дробот, як повідомлялося раніше, новітні технології та їх розвиток дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а від так гуманітарного розмінування, і зменшити ризики для цивільного населення.

Обговорення нових підходів для безпечного розмінування; фото з сайту Міноборони

Фахівці також збираються впроваджувати нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.

Як ми писали раніше, у 2024 році Мінекономіки уклало угоду з компанією Palantir, яка допомагатиме розміновувати територію України, використовуючи ШІ. Міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла тоді, що наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 млн українців.

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