У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 2600 гібридів — на 11% більше, ніж торік

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У липні 2025 року український автопарк поповнили понад 2600 гібридних легкових авто (HEV та PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік.

Частка нових авто серед них становила 52%, що трохи менше, ніж 57% роком раніше.

Серед нових гібридів лідером ринку вже традиційно став Toyota RAV4 — у липні зареєстровано 238 таких авто. На другому місці — Toyota Yaris Cross (101 авто), а замикає трійку Renault Duster (77 авто).

В сегменті імпортованих уживаних гібридів першість утримує Toyota Prius — 82 авто. Далі йдуть Ford Escape (74 авто) та Toyota RAV4 (61 авто).

За даними експертів, попит на гібриди в Україні продовжує зростати, що пов’язують як з економічністю таких авто, так і з ширшою пропозицією на ринку.

До речі, щодо електромобілів, то у липні український автопарк поповнили понад 7000 BEV. Це на 47% більше, ніж за аналогічний місяць торік.