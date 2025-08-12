У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 2600 гібридів — на 11% більше, ніж торік

У липні 2025 року український автопарк поповнили понад 2600 гібридних легкових авто (HEV та PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік.
Частка нових авто серед них становила 52%, що трохи менше, ніж 57% роком раніше.
Серед нових гібридів лідером ринку вже традиційно став Toyota RAV4 — у липні зареєстровано 238 таких авто. На другому місці — Toyota Yaris Cross (101 авто), а замикає трійку Renault Duster (77 авто).
В сегменті імпортованих уживаних гібридів першість утримує Toyota Prius — 82 авто. Далі йдуть Ford Escape (74 авто) та Toyota RAV4 (61 авто).
За даними експертів, попит на гібриди в Україні продовжує зростати, що пов’язують як з економічністю таких авто, так і з ширшою пропозицією на ринку.
До речі, щодо електромобілів, то у липні український автопарк поповнили понад 7000 BEV. Це на 47% більше, ніж за аналогічний місяць торік.