Білл Гейтс пообіцяв пожертвувати 99% свого статку протягом наступних 20 років

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Колишній генеральний директор Microsoft і провідний філантроп Білл Гейтс оголосив, що прискорює графік благодійних внесків і планує передати 99% свого залишкового капіталу Фонду Білла і Мелінди Гейтс протягом наступних двох десятиліть.

У відкритому листі на сайті Фонду Гейтс зазначив, що не хоче «померти багатим», як писав Ендрю Карнегі в есе 1889 року «Євангеліє багатства». Він встановив новий термін завершення діяльності Фонду — 31 грудня 2045 року, коли організація остаточно припинить свою роботу.

«Люди скажуть про мене багато чого, коли я помру, але я не хочу, щоб хтось зміг сказати: "він помер багатим"», — написав Гейтс. «Занадто багато невідкладних проблем, аби утримувати ресурси, які можуть допомогти людям».

За 25 років існування Фонд, який також отримав понад $30 млрд від Воррена Баффета, витратив понад $100 млрд на програми з охорони здоров’я й розвитку. Завдяки підтримці Фонду було створено Альянс вакцин GAVI та «Глобальний фонд», які врятували вже понад 80 млн життів. Завдяки їхній роботі зокрема було відновлено зусилля з ліквідації поліомієліту та розроблено вакцину проти ротавірусу, що скоротила дитячу смертність від діареї на 75%.

Гейтс тепер планує подвоїти ці внески: загальна сума витрат до 2045 року перевищить $200 млрд, включно з залишком ендавменту Фонду та майбутніми пожертвами самого Гейтса.

«Ми можемо досягти цілей Фонду значно швидше, якщо подвоїмо інвестиції й забезпечимо надійну підтримку для партнерів», — зазначив Гейтс.

Початкова хартія Фонду передбачала його ліквідацію «через десятиліття після наших смертей». Тепер граничною датою стане 31 грудня 2045 року, коли Фонд офіційно завершить діяльність.

«Я переконаний, що ми зможемо досягти результатів швидше та підготувати наступне покоління до нових викликів», — пояснив Гейтс.

Рішення прискорити розподіл капіталу він ухвалив у ювілейний рік: цього року Microsoft виповнюється 50 років, сам Гейтс досягне 70-річчя.

Хоча Фонд припинить існування 2045 року, Гейтс планує й надалі вкладати кошти в інновації в енергетиці та дослідження хвороби Альцгеймера через інвестиційний фонд Breakthrough Energy та компанію TerraPower. Усі прибутки від цих проєктів будуть реінвестовані у Фонд до його ліквідації.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс відзначить 25-літній ювілей пізніше цього року, продовжуючи зосереджуватися на материнському та дитячому здоров’ї, вакцинах і боротьбі з бідністю.