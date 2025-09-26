В мережі з'явились анімації, які показують можливості неанонсованого смартфона Samsung Galaxy TriFold

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У мережі з’явилася серія анімацій, що демонструють функціональність ще не представленого складаного пристрою Samsung із подвійним шарніром, відомого під неофіційною назвою Galaxy TriFold. Матеріали опублікували користувачі @TechHighest та @evowizz, які поширили 14 відеофрагментів із прикладами використання гаджета.

Анімації зосереджені на продуктивності та багатозадачності. Зокрема, показано можливість продовжувати роботу з додатком після розгортання пристрою на основному екрані. Інший приклад демонструє браузер Samsung Internet із вбудованим Galaxy AI, який можна розміщувати у третині дисплея або відкривати в окремому вікні. Також показано, що вхідні дзвінки відображаються у плаваючому вікні з можливістю переміщення та керування паралельними завданнями.

Ще одна показана функція — перенесення іконок із зовнішнього екрана на внутрішній після розгортання. В одному з роликів також показано розгорнутий пристрій, який працює у вертикальній орієнтації.

Окремо звертає на себе увагу анімація застосунку "Камера": в її інтерфейсі помітно режим 100-кратного цифрового зуму, що може свідчити про використання перископічного об’єктива.

Крім того, пристрій, ймовірно, отримає підтримку режиму DeX, який працюватиме аналогічно до інших смартфонів Samsung. Інші анімації зосереджені на багатовіконному режимі, що дозволяє одночасно працювати з кількома додатками.

За попередніми даними, офіційний анонс Galaxy TriFold може відбутися у жовтні або листопаді цього року. Очікується, що новинка з’явиться тільки на ринку Південної Кореї, як і минулорічна ексклюзивна модель Galaxy Fold Special Edition.