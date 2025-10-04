На Reddit показали надзвичайно рідкісний інженерний зразок процесора Intel Pentium 4 з частотою 4,0 ГГц

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У мережі з’явилися фото та технічні дані надзвичайно рідкісного процесора Intel, який ніколи не виходив у продаж. Йдеться про інженерний зразок Pentium Extreme Edition 980 з тактовою частотою 4,0 ГГц, що належить до архітектури NetBurst. Про це пише Tom's Hardware.

Користувач Reddit під ніком diegunguyman опублікував знімки чипа з обох боків, а також скріншот із програми CPU-Z. На самому процесорі не було заводського маркування — лише напис від руки з номером моделі та частотою. Через особливості бази даних CPU-Z чип не проходить стандартну валідацію, тому власник звернувся до експертів r/pcmasterrace та r/Intel, щоб отримати додаткову інформацію.

Прототип процесора Intel Pentium Extreme Edition 980 з частотою 4,0 ГГц

diegunguyman

Як виявилось, процесор побудований на ядрі Presler і має два ядра з підтримкою Hyper-Threading. Його поява пояснює, що Intel дійсно експериментувала з вищими частотами Pentium 4, однак серійного випуску не відбулося. Причиною стали високі тепловиділення та обмеження архітектури NetBurst.

За оцінками учасників обговорення, цей екземпляр належить до категорії так званих Employee Loaner Chips — зразків, які компанія надавала співробітникам для тестування. Такі процесори зустрічаються рідше, ніж звичайні інженерні версії, оскільки їх використання регламентувалося суворими умовами. Один із коментаторів, який представився колишнім працівником Intel, зазначив, що після масштабних скорочень контроль за подібними зразками фактично зник.

Intel Pentium 4 — це лінійка десктопних процесорів початку 2000-х років, що базувалася на архітектурі NetBurst, головною метою якої було досягнення високих тактових частот (до 3.8 ГГц). Ці процесори відомі впровадженням технології Hyper-Threading для обробки двох потоків даних одним ядром, але також запам'яталися значним тепловиділенням та відносно низькою ефективністю виконання інструкцій за один такт.

Остаточне рішення про відмову від цієї лінійки було ухвалене після переходу компанії до архітектури Core, орієнтованої на співвідношення продуктивності та енергоспоживання. Саме ця стратегія дозволила Intel у 2006 році зупинити зростання популярності процесорів AMD Athlon 64 та X2.