Китайські дослідники створили роботизовану рибу, здатну занурюватися на глибину понад 10 км

Команда вчених з Харбінського інженерного університету (Китай) розробила м’якого підводного робота, який імітує форму та рухи риби. Про це пише IT Home з посиланням на Science Robotics.

Пристрій працює за рахунок електрогідравлічної системи, що використовує природні іони морської води для створення електричного поля. Це поле змушує спеціальну рідину всередині силіконового корпусу рухатися, забезпечуючи плавання без використання традиційних жорстких моторів.

Робот має довжину 32 см і вагу близько 670 г. Його гнучка конструкція дозволяє автоматично балансувати тиск на великих глибинах. Під час практичних випробувань пристрій успішно занурився на глибину 4000 метрів. У лабораторних умовах він витримав тиск, еквівалентний глибині 10 000 метрів, при температурі 2°C. Для порівняння, найглибша точка океану — Безодня Челленджера — має глибину 10 994 метри.

Робот оснащений камерою та оптичними сенсорами, що дозволяє проводити спостереження за морськими екосистемами без їх порушення. Його малопомітна конструкція забезпечує мінімальне втручання в навколишнє середовище, що робить робота придатним для досліджень біорізноманіття у важкодоступних районах океану.