В iPhone 17 з’явилася дуже важлива функція — цього ніхто не очікував

PROMOTED

Apple вміє перетворювати власні презентації на події глобального масштабу. Щороку у вересні компанія не просто оновлює свій продуктовий ряд, а задає майбутні тренди галузі. Цього разу Apple представила низку новинок, серед яких як очікувані, так і доволі несподівані рішення. Докладніше — далі.

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max

Найбільш потужні моделі iPhone мають суцільний корпус з термічно кованого алюмінію. Всередині — новітній чип A19 Pro з найшвидшим центральним процесором і найсучаснішим графічним модулем. Розроблена Apple унікальна рідинна система охолодження Vapor chamber дає чипу працювати на повну без натяку на перегрівання.

Фронтальна камера має роздільну здатність 18 Мп та підтримує функцію "Центрування в кадрі". Основна камера представлена системою з трьох модулів по 48 Мп, один із них — удосконалений телеоб’єктив, що має 8-кратний оптичний зум. iPhone 17 Pro і 17 Pro Max можуть записувати відео у 4К, а професійним користувачам стане в пригоді можливість знімати у форматі ProRes RAW.

iPhone 17 Pro Max оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм, тоді як iPhone 17 Pro отримав компактніший 6,3-дюймовий екран.

Обидва смартфони демонструють рекордну автономність. iPhone 17 Pro здатен працювати до 33 годин в режимі відтворення відео, а от Pro Max — небувалі для iPhone 39 годин.

Гаджети представлені у трьох нових кольорах: срібний, синій та помаранчевий.

iPhone Air

Найтонший і найлегший iPhone за всю історію — всього 5,6 мм товщини та 165 грамів ваги. Титанова рамка та Ceramic Shield 2 забезпечують міцність і стійкість до подряпин, тоді як 6,5-дюймовий Super Retina XDR OLED з технологією ProMotion і піковою яскравістю до 3000 ніт гарантує чітке та плавне зображення в будь-яких умовах.

Основна камера 48 Мп із системою Fusion і фронтальна з функцією "Центрування в кадрі" дають можливість створювати професійні фото та відео без зайвих зусиль. Потужний чип A19 Pro із модемом C1X розробки Apple забезпечує швидку роботу та ефективність, а вдосконалена батарея підтримує до 27 годин відтворення відео.

iPhone Air — перший в історії Apple смартфон, який продаватиметься у всіх країнах тільки з підтримкою eSIM, без фізичного слота для SIM-картки. Це продиктовано як глобальною доступністю та безумовними перевагами технології eSIM, так і прагненням оптимізувати внутрішній простір у надтонкому корпусі. Серед кольорів: чорний, білий, синій та бежевий.

iPhone 17

Базова версія отримала 6,3‑дюймовий Super Retina XDR дисплей із підтримкою ProMotion до 120 Гц та покриттям Ceramic Shield 2, що робить екран стійким до подряпин. До того ж вперше в базовій лінійці з’явилася функція Always-On Display. Серцем смартфона став чип A19, який забезпечує суперпродуктивність і плавну роботу.

iPhone 17 має дві 48-мегапіксельні камери: основну з двократним оптичним зумом і надширококутну. Фронтальна 18-мегапіксельна камера з підтримкою функції "Центрування в кадрі" автоматично розширює кадр для групових селфі, тож вам не потрібно крутити телефон, аби всі помістилися на фото.

Смартфон підтримує eSIM, 5G, Wi‑Fi 7 та Bluetooth 6. Доступні кольори: лавандовий, білий, синій, зелений і сірий.

Apple Watch

Apple традиційно оновила також і лінійку своїх смарт годинників, додавши до них нові функції для здоров’я, спорту та щоденного використання.

Apple Watch Ultra 3

Флагман має удосконалений LTPO3 OLED-дисплей, що демонструє ідеальну картинку під будь-яким кутом. Його площа збільшена до 1245 мм², а рамки стали тоншими майже на чверть. Та найбільше вражає автономність — до 42 годин у звичайному режимі і до 72 годин у Low Power Mode. Швидкої 15‑хвилинної зарядки вистачить на 12 годин роботи.

У новий Apple Ultra 3 компанія інтегрувала супутниковий зв’язок для надзвичайних ситуацій і підтримку 5G RedCap. Тепер власник зможуть надсилати та приймати повідомлення чи викликати допомогу навіть там, де немає стільникового сигналу. Крім того, модель має один із найточніших GPS серед спортивних годинників та посилений захист від вологи.

Apple Watch Series 11 тепер може виявити ознаки хронічного високого кров'яного тиску та попередити вас про можливу гіпертонію. Для реалізації цієї функції було використано передові методи машинного навчання та проведено серію досліджень за участю понад 100 000 учасників. Окрім детальної аналітики, Apple Watch Series 11 пропонує персоналізовану підтримку для тренувань — Workout Buddy надає звукову мотивацію в режимі реального часу, тож лінуватися стане складніше. Моделі зі стільниковим звʼязком підтримують 5G для швидшої роботи.

Apple Watch SE 3 отримав чип S10 — той самий, що працює у флагманських Apple Watch Series 11 та Ultra 3. А також Always-On дисплей, ще міцніше скло, швидке заряджання і більший час роботи, ніж у попереднього покоління. Ще одне удосконалення — можливість керувати годинником за допомогою жестів, зокрема використовуючи вже культовий Double Tap.

Apple AirPods Pro 3

Найкращі у світі внутрішньоканальні навушники з активним шумопоглинанням — заявляє Apple і не дарма. Навушники транслюють тривимірний звук високої чіткості з наднизьким рівнем спотворень. Адаптивний еквалайзер нового покоління налаштовує звукову сигнатуру відповідно до унікальної геометрії вашого вуха. А функція персоналізованої гучності використовує ШІ, щоб розуміти слухові звички власника та з часом адаптуватися до його уподобань.

Окрім цього нові навушники Apple отримали датчик серцевого ритму і можуть відстежувати витрачені вами калорії під час тренувань. Серед цікавих оновлень — функція перекладу в режимі реального часу на базі ШІ Live Translation. Щоправда працює вона наразі не у всіх країнах. З інших покращень: більший час роботи від одного заряду, посилений захист від поту і води IP57.

Як придбати новинки

Зробити передзамовлення у офіційних партнерів Apple в Україні можна вже відсьогодні, і за тиждень отримати найбажаніший девайс. А з 26 по 29 вересня є можливість придбати свій новий iPhone Pro в оплату частинами на 15 платежів від Приват Банк та у трейд-ін від 2 040 гривень на місяць. І тільки зараз — мінус 30% на оригінальні чохли. Ця пропозиція діє тільки у офіційних партнерів: АйСпейс, Комфі, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Эпіцентр, МоЙо, Кібернетики, КТС, ТеТеТеЮа, Київстар.

На інші новинки Apple у офіційних партнерів також діють спеціальні вигідні пропозиції, які варто не пропустити.