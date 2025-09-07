Інженерний зразок iPhone 17 Pro Max з'явився на фото у двох незвичних кольорах

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Менш ніж за два дні до офіційної презентації серії iPhone 17, в мережі оприлюднили зображення інженерних зразків iPhone 17 Pro Max. Фото опублікував інсайдер PhoneArt (раніше відомий як Ice Universe) у соцмережі X. На знімках показано задню частину пристрою у двох нових варіантах забарвлення — помаранчевому та темно-синьому.

Повністю корпус смартфона не продемонстровано — це могло бути зроблено для збереження анонімності джерела, оскільки фон навкруги смартфона міг би розкрити додаткові деталі витоку, що призвело б до наслідків.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

@UniverseIce

На фото чітко видно блок основної камери з характерним виступом, який має велику площу та притаманний лише моделям серії Pro. Також можна помітити під металевим виступом, ймовірно, скляну частину корпусу, що свідчить про підтримку пристроєм бездротової зарядки.

Це свідчить про те, що Apple все-таки оновила дизайн смартфона та елементи камери, про що раніше неодноразово повідомляли інсайдери.

Раніше реальні iPhone 17 Pro були помічені на випадкових вуличних фото. Однак, за словами PhoneArt, фото цих інженерних моделей – це найближчі до реального iPhone 17 Pro Max фотографії в усьому інтернеті.

Очікується, що компанія представить нові моделі iPhone 17 Pro та Pro Max з низкою ексклюзивних функцій та, можливо, з більшою кількістю яскравих кольорів корпусу.