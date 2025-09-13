Компанії V-color та Gigabyte представили DDR5-пам’ять з вбудованим OLED-дисплеєм

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанії V-color та Gigabyte анонсували (через NotebookCheck) серію оперативної пам’яті DDR5 XFinity+, оснащену вбудованим OLED-екраном. Кожен комплект складається з двох модулів: один стандартний і один з дисплеєм, що дозволяє користувачам бачити технічні параметри в реальному часі.

OLED-дисплей розташований з правого боку модуля та відображає в реальному часі дані про профіль пам’яті (Intel/AMD), обсяг, швидкість, таймінги, напругу та температуру. Інформація доступна навіть під час POST, тобто до завантаження операційної системи.

Модулі призначені для оверлокерів та геймерів і випускаються у комплектах обсягом 32, 48 та 64 ГБ. Для платформ Intel заявлена швидкість до 9066 MT/с із таймінгами CL38, для AMD — до 9000 MT/с, причому 32-гігабайтний комплект має мінімальні таймінги CL26. Пам’ять підтримує обидва профілі розгону — Intel XMP та AMD EXPO.

Виробники також планують випуск чотиримодульних наборів, де два модулі будуть робочими, а два — декоративними з RGB-підсвічуванням. Підключення до материнських плат Gigabyte не потребує додаткових кабелів чи конекторів. Наразі невідомо, чи працюватиме дисплей з іншими платами без додаткових підключень.

XFinity+ матиме варіанти у чорному та білому кольорах. RGB-підсвічування налаштовується через програму Gigabyte Control Center.

Масове виробництво заплановане на третій квартал 2025 року. Спочатку модулі будуть доступні ексклюзивно в американській торговій мережі Newegg, пізніше — на Amazon, офіційному сайті V-color та в інших торгових мережах. Вартість комплектів поки не оголошена.