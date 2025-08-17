Google тестує в Android резервне копіювання різних завантажених файлів

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У бета-версії застосунку Google Play Services 25.32.31 виявлено ознаки розробки оновленої функції резервного копіювання для Android, яка дозволить автоматично зберігати різні завантажені файли на Google Диск. Про це пише видання Android Authority.

Наразі система резервного копіювання охоплює лише фотографії, відео, налаштування пристрою, історію повідомлень та дані застосунків, але не включає файли, завантажені через браузер Chrome або інші джерела.

Згідно з аналізом APK-файлу, Google планує додати опцію, яка дозволить користувачам зберігати вміст теки "Завантаження" на Google Диск. Це нововведення має забезпечити більший контроль над тим, які саме файли підлягають резервному копіюванню. Однак у коді згадується формулювання "резервне копіювання документів", що, ймовірно, свідчить про обмеження — функція може не охоплюватиме всі типи файлів.

android authority

Наразі поки невідомо, чи йдеться лише про копіювання стандартної теки "Завантаження", чи також будуть доступні й інші місця збереження файлів на пристрої.

Функція ще не активна навіть у бета-версії Google Play Services, тому її повні можливості залишаються поки невідомими. Google офіційно ще не коментувала ці зміни, але їх поява у коді застосунку свідчить про підготовку до можливого впровадження.