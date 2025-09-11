Українська правда
В Албанії міністром з державних закупівель призначили бота зі штучним інтелектом

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
11 вересня, 20:51
Уряд Албанії оголосив про призначення штучного інтелекту на посаду міністра, відповідального за державні закупівлі. Про це пише Reuters.

Новий цифровий посадовець, на ім’я Diella, був представлений прем’єр-міністром Еді Рамою під час презентації нового складу уряду. За словами Рами, Diella не має фізичної присутності, але є повноцінним членом кабінету, створеним на основі штучного інтелекту. Головним завданням бота буде адміністрування тендерів, у рамках яких держава укладає контракти з приватними компаніями.

Призначення Diella стало реакцією на багаторічні корупційні скандали в Албанії, які пов’язані з державними закупівлями. Ця країна, за оцінками експертів, є осередком діяльності організованих злочинних угруповань, що займаються відмиванням коштів, отриманих від торгівлі наркотиками та зброєю. Такий імідж ускладнює процес інтеграції Албанії до Європейського Союзу, яку прем’єр-міністр Рама планує завершити до 2030 року.

Diella, що в перекладі з албанської означає "сонце", раніше функціонувала як віртуальний помічник на платформі e-Albania. Вона допомагала громадянам і бізнесу отримувати державні документи, використовуючи голосові команди та електронні печатки. Її інтерфейс оформлений у стилі традиційного албанського одягу.

В албанському уряді не уточнили, який рівень людського контролю буде застосовуватись до Diella, а також які існують ризики її можливого маніпулювання з боку людини.

Політика Штучний інтелект
