В Албанії міністром з державних закупівель призначили бота зі штучним інтелектом

Уряд Албанії оголосив про призначення штучного інтелекту на посаду міністра, відповідального за державні закупівлі. Про це пише Reuters.
Новий цифровий посадовець, на ім’я Diella, був представлений прем’єр-міністром Еді Рамою під час презентації нового складу уряду. За словами Рами, Diella не має фізичної присутності, але є повноцінним членом кабінету, створеним на основі штучного інтелекту. Головним завданням бота буде адміністрування тендерів, у рамках яких держава укладає контракти з приватними компаніями.
Призначення Diella стало реакцією на багаторічні корупційні скандали в Албанії, які пов’язані з державними закупівлями. Ця країна, за оцінками експертів, є осередком діяльності організованих злочинних угруповань, що займаються відмиванням коштів, отриманих від торгівлі наркотиками та зброєю. Такий імідж ускладнює процес інтеграції Албанії до Європейського Союзу, яку прем’єр-міністр Рама планує завершити до 2030 року.
Diella, що в перекладі з албанської означає "сонце", раніше функціонувала як віртуальний помічник на платформі e-Albania. Вона допомагала громадянам і бізнесу отримувати державні документи, використовуючи голосові команди та електронні печатки. Її інтерфейс оформлений у стилі традиційного албанського одягу.
В албанському уряді не уточнили, який рівень людського контролю буде застосовуватись до Diella, а також які існують ризики її можливого маніпулювання з боку людини.