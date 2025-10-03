Користувачі масово скасовують підписки Game Pass після підняття цін, сайт Microsoft не витримує

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Після оголошення про підвищення цін на Xbox Game Pass тисячі користувачів почали масово відмовлятися від підписки Microsoft. Через великий наплив відвідувачів сторінка для скасування Game Pass працювала з перебоями, повідомляє The Gamer.

Microsoft оголосила про суттєве підвищення вартості Xbox Game Pass Ultimate — тепер підписка коштуватиме $29,99 на місяць замість попередніх $19,99. Користувачі скаржаться, що під час спроби скасувати підписку сторінка Microsoft постійно зависає або працює надзвичайно повільно.

The page to cancel Game Pass subscriptions is broken already, incredible https://t.co/qTWLQRWRBs pic.twitter.com/yZjRCMGosk — Sam (@_sunday_rain_) October 1, 2025

Для українських гравців основні зміни стосуються PC Game Pass. У нашому регіоні ціна підписки змінилась із 230 до 290 гривень.