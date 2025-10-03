Українська правда
Користувачі масово скасовують підписки Game Pass після підняття цін, сайт Microsoft не витримує

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
3 жовтня, 12:01
Після оголошення про підвищення цін на Xbox Game Pass тисячі користувачів почали масово відмовлятися від підписки Microsoft. Через великий наплив відвідувачів сторінка для скасування Game Pass працювала з перебоями, повідомляє The Gamer.

Microsoft оголосила про суттєве підвищення вартості Xbox Game Pass Ultimate — тепер підписка коштуватиме $29,99 на місяць замість попередніх $19,99. Користувачі скаржаться, що під час спроби скасувати підписку сторінка Microsoft постійно зависає або працює надзвичайно повільно.

Для українських гравців основні зміни стосуються PC Game Pass. У нашому регіоні ціна підписки змінилась із 230 до 290 гривень. 

