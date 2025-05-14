США застерігають не використовувати ШІ-чипи Huawei та скасовують експортні обмеження Байдена

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Міністерство торгівлі США випустило заяву у якій йдеться про те, що використання чипів для штучного інтелекту Ascend від китайської Huawei "будь-де у світі" порушує урядовий експортний контроль. Нові інструкції мають на меті послабити технологічний розвиток Китаю, повідомляє Bloomberg.

Бюро промисловості та безпеки, що входить до Міністерства торгівлі, заявило, що також планує попередити громадськість про потенційні наслідки, якщо американські ШІ-чипи використовуватимуть для тренування та запуску китайських мовних моделей.

Нові вказівки Міністерства торгівлі можуть ще більше ускладнити реалізацію амбіцій Huawei щодо розробки потужних чипів для ШІ та смартфонів. Китайська компанія вже зіштовхнулася з чималими труднощами у цьому напрямку через санкції зі сторони США.

Також Бюро оприлюднило нові інструкції та одночасно оголосило про намір переглянути обмеження адміністрації Джо Байдена на експорт напівпровідників, що використовуються в розробці ШІ. Ці обмеження раніше викликали різку критику як з боку союзників США, так і від компаній на кшталт NVIDIA та Oracle.

Міністерство торгівлі стверджує, що запроваджені Байденом експортні правила "підірвали б дипломатичні відносини США з десятками країн, знизивши їх статус до другорядного. У майбутньому Міністерство опублікує ще одне повідомлення, яке формалізує скасування правил".

Джерела, обізнані з ситуацією, повідомляють, що адміністрація Трампа розробляє свій підхід і, зокрема, розглядає варіант ведення переговорів щодо індивідуальних угод з окремими країнами.

Міністерство у своїй заяві також підкреслює, що незалежно від результатів скасування правил, це буде "смілива, інклюзивна стратегія щодо американської технології штучного інтелекту з довіреними іноземними країнами по всьому світу, при цьому технологія не потрапить до рук наших супротивників".

У межах запроваджених Байденом експортних правил, світ поділяли на три рівні. До першого входило сімнадцять країн та Тайвань – вони могли отримувати необмежену кількість чипів. Близько 120 інших країн знаходяться на другому рівні, що обмежує їх кількість чипів штучного інтелекту. Країни третього рівня, які викликають найбільше занепокоєння, як-от Китай, росія, Іран та Північна Корея, не мають доступ до чипів.