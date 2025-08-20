Уряд США хоче частку в Intel в обмін на фінансування, яке вже було надано

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що уряд держави повинен отримати частку в Intel в обмін на фінансування, яке компанія отримала у межах "Закону CHIPS". Про це повідомляє CNBC.

"Ми повинні отримати частку в капіталі за наші гроші", — сказав Лутнік в ефірі програми Squawk on the Street на каналі CNBC. "Тож ми надамо гроші, які вже були виділені адміністрацією Байдена. Натомість ми отримаємо частку в капіталі".

Паралельно з цим Bloomberg пише, що адміністрація Трампа розглядає можливість придбання 10% акцій Intel. Якщо уряд все ж реалізує свої наміри, то США може стати найбільшим акціонером виробника напівпровідників.

Лутнік також заявив, що будь-яка потенційна угода не даватиме уряду право на голос або управління компанією. Водночас він відзначає, що Дональд Трамп може розглянути подібні угоди й з іншими компаніями, що отримують гранти у межах "Закону CHIPS".

"Це не управління, ми просто перетворюємо те, що було грантом за Байдена, на капітал для адміністрації Трампа, для американського народу. Без права голоса", — сказав Лутнік.

Раніше SoftBank оголосив про інвестицію на суму $2 млрд в Intel, що відповідає близько 2% вартості компанії та робить японського конгломерату п'ятим за величиною акціонером.

Нагадаємо, що минулого року Intel заявила, що отримає грант у розмірі $7,9 мільярда для будівництва нових заводів. Taiwan Semiconductor Manufcaturing Co. також отримала подібний грант на $6,6 млрд.