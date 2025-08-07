Повітряні сили США хочуть купити Cybertruck і використовувати їх як мішені

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У лютому 2025 року з'явилися повідомлення, що Державний департамент США може закупити Cybertruck на $400 мільйонів, однак тоді цього не сталося. Зараз стало відомо, що електричними пікапами Tesla зацікавилися Повітряні сили США, пише Electrek.

Як повідомляється, Повітряні сили планують придбати два Cybertruck не для експлуатації, а навпаки — аби використати броньовані пікапи, як стверджує Ілон Маск, у ролі мішеней для ракетних випробувань.

Згідно з документами, Випробувальний центр Повітряних сил США хоче придбати 33 цільові транспортні засоби, включно з двома Cybertruck, для постачання на ракетний полігон White Sands у Нью-Мексико.

Крім пікапів Tesla, до списку входять також різноманітні седани, позашляховики, вантажівки Bongo та пікапи інших автовиробників. Однак вимоги висунуто лише щодо двох Cybertruck — до решти марок їх немає.

Транспортні засоби планують використовувати як мішені для високоточної зброї. Що стосується Cybertruck, то їх включення до списку пояснюють тим, що ці машини потенційно можуть використовуватися противником, оскільки, за спостереженнями, вони не отримують звичного рівня пошкоджень при сильному зіткненні.

"Випробування повинні відображати реальні ситуації. Мета навчання полягає в підготовці підрозділів до операцій шляхом моделювання сценаріїв, максимально наближених до реальних ситуацій", — йдеться у документі.