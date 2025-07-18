Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю

США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
18 липня, 11:39
0

США тимчасово призупинили угоду між Об’єднаними Арабськими Еміратами та NVIDIA щодо закупівлі сотні тисяч передових ШІ-чипів. За даними The Wall Street Journal, частина чиновників адміністрації Трампа занепокоєна тим, що ці технології можуть опинитися в Китаї — через ймовірну співпрацю ОАЕ з місцевими структурами, пов’язаними з Пекіном.

В центрі суперечки — участь G42, еміратської ШІ-компанії, якій у рамках угоди мало відійти до 20% чипів. Міністерство торгівлі США наразі не планує дозволяти постачання їй чипів. Це може змусити переглянути умови домовленості.

Попри підтримку угоди президентом Трампом і особисту участь CEO NVIDIA Дженсена Хуанга в перемовинах, домовленість досі не фіналізована. Її просувають міністр торгівлі Говард Латнік і головний радник Білого дому з ШІ Девід Сакс, який назвав побоювання "перебільшеними" та закликав не втрачати стратегічну ініціативу в регіоні.

Більшість чипів за угодою мали отримати американські компанії, зокрема Microsoft та OpenAI, які будують дата-центри в ОАЕ. Раніше повідомлялося, що вони планують створити найбільший ШІ-кампус за межами США. Водночас експорт таких чипів вимагає погодження з кількома американськими відомствами.

На фоні цього Китай, зокрема Huawei, намагається заповнити вакуум і просуває власні ШІ-рішення в регіоні. Уряди країн Перської затоки, зокрема ОАЕ й Саудівська Аравія, розглядають інвестиції в ШІ як шлях до економічної трансформації.

Ризики витоку технологій, невизначеність із правилами експорту та внутрішні суперечки в США можуть поставити під загрозу одну з найбільших угод року в сфері штучного інтелекту.

До речі, нещодавно стало відомо, що NVIDIA готується відновити продажі чипів H20 до Китаю після регуляторних змін. За словами міністра торгівлі США Говарда Латніка, це рішення пов’язане з переговорами між США та Китаєм щодо торгівлі рідкоземельними елементами, які є критично важливими для сучасних технологій, зокрема для батарей електромобілів. Китай є головним постачальником таких елементів.

Бізнес NVIDIA США
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні