Unity додала підтримку вбудованих екранних дикторів для macOS та Windows

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Unity оновила свій ігровий рушій, додавши нативну підтримку системних екранних дикторів у macOS та Windows. Про це пише Can I Play That?

Функція вже доступна в альфа-версії Unity 6000.3.0a5 і дозволяє розробникам інтегрувати озвучення меню без створення окремих рішень для кожної гри. Це має зробити процес створення ігор для незрячих гравців швидшим та дешевшим.

Екранні диктори, зокрема Windows Narrator та macOS VoiceOver, озвучують елементи інтерфейсу, що дає змогу користувачам з вадами зору самостійно орієнтуватися в іграх та програмному забезпеченні. Раніше розробникам доводилося створювати власні системи озвучення, що вимагало планування ще на ранніх етапах розробки. За словами експертів галузі, інтеграція такої функції безпосередньо в рушій значно зменшує витрати часу та ресурсів на ігрові проєкти, оскільки основна технічна робота вже буде виконана на рівні платформи.

Unity вже реалізувала API для роботи з вбудованими екранними дикторами Android та iOS у версії Unity 6.0, але підтримка настільних платформ була відсутня. З виходом Unity 6.3 розробники отримають доступ до нативних екранних дикторів на всіх основних платформах рушія.

З огляду на широке використання Unity у створенні ігор, впровадження цієї функції може суттєво розширити доступність майбутніх проєктів для користувачів із вадами зору.