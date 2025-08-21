UNITED24 випустила застосунок для прямих донатів підрозділам БПЛА

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

UNITED24, фандрайзингова платформа для підтримки України, отримала окремий мобільний застосунок розроблений разом з Міністерством цифрової трансформації. Він дає змогу донорам з будь-якої країни переказувати гроші в конкретний підрозділ за кілька кліків. Кошти надходять безпосередньо до підрозділів.

Додаток відображатиме всі актуальні збори та представлені підрозділи з ініціативи "Лінія дронів". Користувачі зможуть стежити за життям цих підрозділів, переглядати новини у форматі сторіз, аналізувати свої внески та більше.

У додатку можна підтримати п'ять наступних підрозділів з "Лінії дронів":

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес";

20 окремий полк безпілотних систем "К-2" (20 ОПБпС);

414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” (414 ОБрУБАС);

427 окремий полк безпілотних систем "Рарог" (427 ОП БпС);

Підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

На додачу до цього, у додатку UNITED24 присутня гейміфікація. Користувачам доступні цифрові аватари, можливість придумати власний позивний, а з кожним внеском відкриватимуться нові ранги у рейтингу.

Користувачі також можуть поширювати свої досягнення та підтримані збори у соціальних мережах та месенджерах, аби залучати ще більше людей до підтримки української армії.

UNITED24 доступний для завантаження в Apple App Store та Google Play Store.