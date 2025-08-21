Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

UNITED24 випустила застосунок для прямих донатів підрозділам БПЛА

UNITED24 випустила застосунок для прямих донатів підрозділам БПЛА
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
21 серпня, 16:33
0

UNITED24, фандрайзингова платформа для підтримки України, отримала окремий мобільний застосунок розроблений разом з Міністерством цифрової трансформації. Він дає змогу донорам з будь-якої країни переказувати гроші в конкретний підрозділ за кілька кліків. Кошти надходять безпосередньо до підрозділів.

Додаток відображатиме всі актуальні збори та представлені підрозділи з ініціативи "Лінія дронів". Користувачі зможуть стежити за життям цих підрозділів, переглядати новини у форматі сторіз, аналізувати свої внески та більше.

У додатку можна підтримати п'ять наступних підрозділів з "Лінії дронів":

  • 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес";
  • 20 окремий полк безпілотних систем "К-2" (20 ОПБпС);
  • 414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” (414 ОБрУБАС);
  • 427 окремий полк безпілотних систем "Рарог" (427 ОП БпС);
  • Підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

На додачу до цього, у додатку UNITED24 присутня гейміфікація. Користувачам доступні цифрові аватари, можливість придумати власний позивний, а з кожним внеском відкриватимуться нові ранги у рейтингу.

Користувачі також можуть поширювати свої досягнення та підтримані збори у соціальних мережах та месенджерах, аби залучати ще більше людей до підтримки української армії.

UNITED24 доступний для завантаження в Apple App Store та Google Play Store.

Софт Україна Армія United24
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні