Українські вчені з "Львівської політехніки" увійшли до світового рейтингу найвпливовіших науковців

П'ятеро науковців Національного університету "Львівська політехніка" увійшли до престижного списку TOP-2% найцитованіших учених планети.

Як йдеться у повідомленні університету, одна з найбільших видавничих компаній світу Elsevier оприлюднила оновлену базу даних, яка визначає найвпливовіших учених світу на основі стандартизованих наукометричних показників за 2024 рік.

Зазначається, що ранжування у базі Elsevire відбувається за двома категоріями:

▪️Career-long (за всю кар'єру) — аналіз наукової діяльності вченого від початку кар’єри до кінця 2024 року; до категорії TOP-2% у цьому напрямі ввійшли троє представників "Львівської політехніки": ректорка університету Наталія Шаховська, заступник завідувача кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Василь Литвин і доцентка кафедри інформаційних систем та мереж ІКНІ Вікторія Висоцька;

▪️Single recent year (за останній рік) — оцінка цитованості публікацій лише за 2024 календарний рік; у цій категорії також троє науковців університету підтвердили свій високий рівень впливовості: доцент кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Іван Ізонін, старший науковий співробітник кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва, інфраструктури та безпеки життєдіяльності Богдан Василів і доцентка кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Вікторія Висоцька.

Наталія Шаховська, ректорка "Львівської політехніки" (ліворуч); Вікторія Висоцька, доцентка кафедри інформаційних систем та мереж ІКНІ (праворуч)

"Особливої уваги заслуговує Вікторія Висоцька, яка увійшла до рейтингу TOP-2% одразу в обох категоріях — як за показниками всієї наукової кар’єри, так і за результатами останнього року, що свідчить про стабільно високий рівень її наукових досліджень", — зауважили у "Львівській політехніці".

Повідомляється, що науковців класифікують за 22 науковими галузями та 174 підгалузями відповідно до класифікації Science-Metrix. Саме дослідження проводила група науковців Стенфордського університету на основі даних бази Scopus. До показників, які впливають на позицію у загальному рейтингу входять:

▪️кількість цитувань автора;

▪️h-індекс та hm-індекс з корекцією на співавторство;

▪️показники з урахуванням та без самоцитувань;

▪️коефіцієнти цитувань;

▪️інформація про відкликані статті та цитування з/до них.

Нагадаємо, що у березні 2025 року на виборах ректора НУ "Львівська політехніка" перемогу здобула директорка Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій університету, засновниця кафедри систем ШІ, доктор технічних наук, професор Наталія Шаховська. Тоді її підтримали 1867 виборників, що сягнуло 55,07% голосів. За словами Шаховської, в університеті планують використовувати різні моделі штучного інтелекту для впорядкування документообігу, зменшення паперової бюрократії та переведення процесів у цифровий формат.

Як ми писали раніше, нещодавно перші сім університетів увійшли до кластера військових технологій Brave1 задля розвитку українського defense tech силами студентів та науковців. Національний університет "Львівська політехніка" також увійшов до кластера. Співпраця передбачає: проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів; підтримка університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони; залучення науковців до консультацій розробників; організація стажування студентів у компаніях кластера.

