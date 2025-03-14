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Гетманцев розповів, що завдяки детінізації провайдери сплатили торік податків на понад мільярд гривень

Гетманцев розповів, що завдяки детінізації провайдери сплатили торік податків на понад мільярд гривень
Дмитро Казанцев Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.
14 березня, 16:24
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Українськими інтернет-провайдерами було сплачено у 2024 році до бюджету та Пенсійного фонду — 1,1 млрд грн, що на 465 млн грн або 73% більше ніж у 2023 році.

Як заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, у ІІ половині 2024 року відбулись позитивні зрушення щодо детінізації на багатостраждальному ринку провайдерів, зокрема легалізації найманої праці та заробітних плат.

За його словами, найбільші суми було сплачено за єдиним податком — 519,3 млн грн, єдиним соціальним внеском — 403,1 млн грн, податком з доходів фізичних осіб — 378,8 млн грн, податком на додану вартість — 172 млн грн.

"Аналіз даних за ІІІ та IV квартали 2024 року свідчить про позитивні тенденції у збільшенні сплати податків та розміру заробітних плат у більшості інтернет провайдерів. У 11 інтернет-провайдерів середні заробітні плати зросли у IV кварталі більш ніж вдвічі, ще у 12 компаніях вони зросли більш ніж у півтори рази. У більшої частини провайдерів зросла кількість найманих працівників, практично у всіх — сплата податків до бюджету та Пенсійного фонду", — повідомив Данило Гетманцев.

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Також він зазначив, що більше половини інтернет-провайдерів збільшили сплату податків за IV квартал 2024 року більш ніж на 50% упорівнянні з ІІІ кварталом, окремі компанії — у 3-4 рази. "Робота з галуззю фіксованого інтернету є прикладом успішної системної детінізації, яку держава (ДПС та БЕБ) має довести до кінця попри супротив тіньовиків і їх лобістів", — підсумував голова фінансового комітету парламенту.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Данило Гетманцев опублікував блог, у якому закликав провайдерів з "сірого" ринку інтернету в Україні перейти в легальну площину ведення бізнесу. Депутат тоді заявляв, що провайдери використовують "сірі" схеми, держава недоотримує великі надходження податків та інших платежів, користувачі отримують меншу якість та безпеку, а працівники не мають соцгарантій та стажу.

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