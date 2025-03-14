Гетманцев розповів, що завдяки детінізації провайдери сплатили торік податків на понад мільярд гривень

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Українськими інтернет-провайдерами було сплачено у 2024 році до бюджету та Пенсійного фонду — 1,1 млрд грн, що на 465 млн грн або 73% більше ніж у 2023 році.

Як заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, у ІІ половині 2024 року відбулись позитивні зрушення щодо детінізації на багатостраждальному ринку провайдерів, зокрема легалізації найманої праці та заробітних плат.

За його словами, найбільші суми було сплачено за єдиним податком — 519,3 млн грн, єдиним соціальним внеском — 403,1 млн грн, податком з доходів фізичних осіб — 378,8 млн грн, податком на додану вартість — 172 млн грн.

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"Аналіз даних за ІІІ та IV квартали 2024 року свідчить про позитивні тенденції у збільшенні сплати податків та розміру заробітних плат у більшості інтернет провайдерів. У 11 інтернет-провайдерів середні заробітні плати зросли у IV кварталі більш ніж вдвічі, ще у 12 компаніях вони зросли більш ніж у півтори рази. У більшої частини провайдерів зросла кількість найманих працівників, практично у всіх — сплата податків до бюджету та Пенсійного фонду", — повідомив Данило Гетманцев.

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Також він зазначив, що більше половини інтернет-провайдерів збільшили сплату податків за IV квартал 2024 року більш ніж на 50% упорівнянні з ІІІ кварталом, окремі компанії — у 3-4 рази. "Робота з галуззю фіксованого інтернету є прикладом успішної системної детінізації, яку держава (ДПС та БЕБ) має довести до кінця попри супротив тіньовиків і їх лобістів", — підсумував голова фінансового комітету парламенту.

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Нагадаємо, у серпні 2024 року Данило Гетманцев опублікував блог, у якому закликав провайдерів з "сірого" ринку інтернету в Україні перейти в легальну площину ведення бізнесу. Депутат тоді заявляв, що провайдери використовують "сірі" схеми, держава недоотримує великі надходження податків та інших платежів, користувачі отримують меншу якість та безпеку, а працівники не мають соцгарантій та стажу.

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