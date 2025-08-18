У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 2000 авто з Китаю — на 50% більше, ніж торік

У липні українці зареєстрували 2072 легкові автомобілі, ввезені з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Більшість покупок припали на нові машини — 1707 одиниць (+52% до липня 2024-го). Частка вживаних склала 365 авто (+40%). При цьому 89% усіх китайських легковиків в були електромобілями.
ТОП-5 нових моделей:
1. BYD Song Plus — 391 авто
2. Honda eNS1 — 206
3. Volkswagen ID.UNYX — 131
4. Zeekr 7X — 104
5. Audi Q4 — 89
ТОП-5 вживаних моделей:
1. BYD Song Plus — 28 авто
2. Audi Q4 — 27
3. BYD Sea Lion 07 — 24
4. Polestar 2 — 23
5. Zeekr 001 — 22
Таким чином, китайські автомобілі продовжують активно завойовувати український ринок.
Нагадаємо, у липні 2025 року український автопарк також поповнили понад 2600 гібридних авто та понад 7000 електромобілей.