У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 2000 авто з Китаю — на 50% більше, ніж торік

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У липні українці зареєстрували 2072 легкові автомобілі, ввезені з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Більшість покупок припали на нові машини — 1707 одиниць (+52% до липня 2024-го). Частка вживаних склала 365 авто (+40%). При цьому 89% усіх китайських легковиків в були електромобілями.

ТОП-5 нових моделей:

1. BYD Song Plus — 391 авто

2. Honda eNS1 — 206

3. Volkswagen ID.UNYX — 131

4. Zeekr 7X — 104

5. Audi Q4 — 89

ТОП-5 вживаних моделей:

1. BYD Song Plus — 28 авто

2. Audi Q4 — 27

3. BYD Sea Lion 07 — 24

4. Polestar 2 — 23

5. Zeekr 001 — 22

Таким чином, китайські автомобілі продовжують активно завойовувати український ринок.

Нагадаємо, у липні 2025 року український автопарк також поповнили понад 2600 гібридних авто та понад 7000 електромобілей.