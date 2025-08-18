Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 2000 авто з Китаю — на 50% більше, ніж торік

У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 2000 авто з Китаю — на 50% більше, ніж торік
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
18 серпня, 09:06
0

У липні українці зареєстрували 2072 легкові автомобілі, ввезені з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Більшість покупок припали на нові машини — 1707 одиниць (+52% до липня 2024-го). Частка вживаних склала 365 авто (+40%). При цьому 89% усіх китайських легковиків в були електромобілями.

ТОП-5 нових моделей:

1. BYD Song Plus — 391 авто

2. Honda eNS1 — 206

3. Volkswagen ID.UNYX — 131

4. Zeekr 7X — 104

5. Audi Q4 — 89

ТОП-5 вживаних моделей:

1. BYD Song Plus — 28 авто

2. Audi Q4 — 27

3. BYD Sea Lion 07 — 24

4. Polestar 2 — 23

5. Zeekr 001 — 22

Таким чином, китайські автомобілі продовжують активно завойовувати український ринок.

Нагадаємо, у липні 2025 року український автопарк також поповнили понад 2600 гібридних авто та понад 7000 електромобілей.

Авто Україна Електромобілі Китай
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні