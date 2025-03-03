У 2024 році українці стали менше витрачати грошей в інтернет-магазинах і переказувати з картки на картку

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

У 2024 році в Україні зменшилася сума переказів грошей з картки на картку та обсяг витрат українців в інтернет-магазинах, але кількість операцій з використанням платіжних карток зросла до 8,65 млрд, а їхня загальна сума — до 6,58 трлн грн.

Як свідчить статистика НБУ, у 2024 році більшість операцій з платіжними картками були безготівковими — було здійснено 8 184,8 млн безготівкових операцій з використанням українських платіжних карток на суму 4 243,5 млрд грн.

Інфографіка з офіційної facebook-сторінки НБУ

"Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік становила 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками. Частка безготівкових операцій за кількістю зросла до 94,6%", — зазначили у регулятора.

За даними НБУ, перекази з картки на картку у 2024 році за сумою становили 31,1% або 1,32 трлн грн, а їхня кількість перебувала на рівні 8,2% від усіх безготівкових операцій. Обсяги переказів грошей з картки на картку торік зменшилися, адже у 2023 році на них припадало 37,1% всіх операцій на загальну суму 1,47 трлн грн. У свою чергу оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,6% за кількістю та 14,7% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками — на 622 млрд грн. Даний показник у 2024 році також зменшився, адже у 2023 році оплата товарів і послуг в інтернеті становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками — на 646,5 млрд грн.

Інфографіка з офіційної facebook-сторінки НБУ

Також у НБУ розповіли і про середню суму однієї операції в Україні у 2024 році:

▪️у торговельній мережі — 330 грн (у 2023 році — 325 грн);

▪️із переказу з картки на картку — 1 958 грн (у 2023 році — 1 972 грн);

▪️з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 561 грн (у 2023 році — 490 грн).

"За 2024 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2023 роком збільшилася на 10,5% — до 496,6 тис. (із них 97,5% — безконтактні термінали). Термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення та продовжує розширюватися. Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки — NFC-технологія. Так, у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року їх кількість збільшилася на 33% — до 16,5 млн. Тобто токенізованою є кожна четверта активна платіжна картка. У результаті приблизно 95% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2024 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології", — заявили в НБУ.

Інфографіка з офіційної facebook-сторінки НБУ

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк випустив заяву, у якій наголошує на необхідності ліцензування діяльності компанії Revolut на українському ринку. Британська фінтех компанія почала пропонувати послуги для українців раніше у лютому 2025 року й заявляє, що вже повідомляла регулятора про наміри отримати ліцензію.

Згідно із законом України "Про банки і банківську діяльність", єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії або отримання банківської ліцензії. Це потребує дозволу НБУ та є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта.

Читайте також: Національний банк України випустить монету "Цифрова Держава"

Криптовалюта в Україні — коли легалізують ринок та що буде з податками